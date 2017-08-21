Адвокат потребовал расследования бесед пранкеров об экстрадиции Саакашвили

ТБИЛИСИ, 21 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая вновь призвал прокуратуру начать следствие в связи с распространившейся в СМИ аудиозаписи беседы якобы российских пранкеров с главой МВД страны Георгием Мгебришвили об экстрадиции Саакашвили.

Ранее интернет-портал "Страна.ua" сообщил, что пранкер Андрей Столяров, известный как Лексус, позвонил Мгебришвили от имени его украинского коллеги Арсена Авакова. Лексус рассказал, что Саакашвили планирует приехать на Украину и устроить там международный скандал. Мгебришвили в ответ отказался принимать Саакашвили несмотря на то, что тот объявлен в Грузии в розыск. Позже в пресс-службе МВД Грузии опровергли факт разговора Мгебришвили с пранкером. Тем не менее экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе подтвердил "Стране.ua", что голос на записи принадлежит главе МВД Грузии. Лексус, в свою очередь, готов предоставить запись телефонного разговора для экспертизы.

"Необходимо установить аутентичность этой записи, срочно надо начать расследование по делу. Мы до конца будем бороться. Начата коммуникация с международной экспертной службой с целью проведения экспертизы записи и установления истинны", — заявил Басилая на брифинге в понедельник.

Адвокат добавил, что "МВД и прокуратура стараются всячески перекрыть этот важный вопрос другими темами, комическими спецоперациями и своими активными мероприятиями".

С требованием начать расследование в связи с указанной записью в Басилая обращается в Главную прокуратуру уже во второй раз. По его словам, в указанной записи прослеживаются несколько типов преступлений.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре Украины сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.