Адвокат потребовал расследования бесед пранкеров об экстрадиции Саакашвили

ТБИЛИСИ, 21 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая вновь призвал прокуратуру начать следствие в связи с распространившейся в СМИ аудиозаписи беседы якобы российских пранкеров с главой МВД страны Георгием Мгебришвили об экстрадиции Саакашвили.
"Необходимо установить аутентичность этой записи, срочно надо начать расследование по делу. Мы до конца будем бороться. Начата коммуникация с международной экспертной службой с целью проведения экспертизы записи и установления истинны", — заявил Басилая на брифинге в понедельник.
С требованием начать расследование в связи с указанной записью в Басилая обращается в Главную прокуратуру уже во второй раз. По его словам, в указанной записи прослеживаются несколько типов преступлений.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре Украины сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.