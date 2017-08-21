В Одессе проверяют сообщения о минировании двух судов

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании Малиновского районного суда и Апелляционного суда Одессы, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

"В 11.12 и в 11.17 (совпадает с мск) по спецлинии "102" поступили анонимные сообщения о том, что Малиновский районный суд и Апелляционный суд Одессы, которые расположены по адресам: улица Стуса, 1а и улица Гайдара, 24а, заминированы", — говорится в сообщении полиции, размещенном в Facebook.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.