Филиппинские военные освободили гражданина Вьетнама, захваченного боевиками

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Филиппин освободили вьетнамского моряка, захваченного в плен боевиками террористической группировки "Абу Сайяф" в ноябре прошлого года, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление военных.

В ноябре 2016 года боевики похитили шестерых вьетнамских рыбаков и убили еще одного после того, как перехватили их судно в водах Филиппин у берегов острова Басилан. Впоследствии стало известно, что трех вьетнамских моряков исламисты казнили, одного удалось спасти, тогда как еще двое продолжали оставаться в плену.

Согласно заявлению филиппинских ВМС, вьетнамец был освобожден в ходе операции на острове Матайа (Mataja), провинция Басилан, в воскресенье. Как заявил представитель военно-морских сил Рен Медина (Rene Medina), он "будет доставлен в госпиталь для прохождения медосмотра и допроса, после чего его передадут властям и, в конечном счете, правительству Вьетнама".

Экстремистские группировки неоднократно брали в заложники граждан Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран. Как правило, террористы требуют за освобождение заложников выкуп, однако бывают случаи, когда пленников убивают.

"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек.

* Террористическая группировка "Аль-Каида" запрещена в России.