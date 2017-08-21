Опыт, силы, любопытство: Меркель уверена, что сможет успешно управлять ФРГ

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что накопленный ею опыт в политической сфере позволит ей успешно возглавить правительство ФРГ в четвертый раз.

Отвечая на вопросы жителей Германии, канцлер согласилась с точкой зрения, что, чем дольше политик остается у власти, тем лучше он управляет. При этом, по мнению Меркель, необходимо "с любопытством подходить к новому".

"Я приняла решение баллотироваться на следующие четыре года и думаю, что опыт, силы, любопытство и радость, которыми я обладаю, смогут хорошо сформировать эти четыре года", — сказала Меркель в интервью изданию Bild.

Меркель впервые заняла должность канцлера ФРГ в 2005 году. До настоящего момента этот пост на протяжении столь длительного времени занимал только Гельмут Коль — с 1982 по 1998 год.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Согласно последним данным опроса института Infratest Dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt, партийный альянс ХДС/ХСС остается главной силой на грядущих выборах, за них свои голоса готовы отдать 39% опрошенных. Социал-демократы добрали один пункт и достигли 24% голосов. Свободные демократы, "Зеленые" и "Альтернатива для Германии" набирают по 8%, "Левые" — 9% голосов.