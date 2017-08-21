В Киеве арестовали гражданина Китая по подозрению в торговле людьми

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев" гражданина Китая, которого подозревают в организации торговли людьми, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В столичном аэропорту задержан организатор торговли людьми, который в Пекин вывозил "живой товар"… Обманом 29-летний гражданин Китая пытался вывезти авиарейсом "Киев-Пекин" гражданку РФ для дальнейшего использованием ее в секс-индустрии", — говорится в сообщении погранслужбы.

По данным ведомства, мужчине объявлено подозрение по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека" Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.