В Одессе проходит митинг против жестокого обращения с заключенными

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Митинг против жестокого обращения с заключенными проходит у следственного изолятора в Одессе, участники требуют уволить руководство СИЗО, сообщило в понедельник украинское агентство УНН.

Ранее пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что заведено уголовное дело по фактам жестокого обращения с заключенными в одесском СИЗО, которые были обнаружены в ходе проверки после убийства в этом учреждении.

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"Под стенами СИЗО в Одессе проходит митинг против жестокого обращения с заключенными… Протестующие сообщают, что вместо системных изменений пенитенциарная служба проводит акции устрашения заключенных. А в самом следственном изоляторе работники продают заключенным наркотики и алкоголь", — говорится в сообщении.

По данным агентства, участники митинга требуют уволить руководство СИЗО и провести кадровые ротации в пенитенциарной службе.

В Одессе сегодня похоронят убитую надзирательницу: у СИЗО прох

одят акции протеста https://t.co/bu0vGefHy1 pic.twitter.com/KjBPSglgOS — Вся Одесса (@cityod) 21 августа 2017 г.

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В пятницу прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы одесского следственного изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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