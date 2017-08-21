Президент Нигерии выступил с обращением по телевидению

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Нигерии Мохаммад Бухари, вернувшийся в страну после трехмесячного лечения за рубежом, выступил с обращением по общенациональному телевидению.

В начале мая 74-летний Бухари отправился в Великобританию для прохождения медицинских консультаций, передав полномочия на время своего отсутствия вице-президенту страны Йеми Осинбаджо. В страну президент вернулся только два дня назад.

В своем выступлении Бухари отметил, что обеспокоен заявлениями, касающимися территориальной целостности Нигерии. "Целостность Нигерии окончательно урегулирована и не является предметом переговоров. Мы не позволим мутить воду безответственным элементам", — приводит слова президента агентство Рейтер.

Как отмечает агентство, президент имел в виду ситуацию в регионе Биафра на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около 1 миллиона человек.