В Казахстане задержали контрабандный груз ювелирных изделий из Турции

Пограничник с собакой на границе с Казахстаном. Архивное фото

Пограничник с собакой на границе с Казахстаном. Архивное фото

АЛМА-АТА, 21 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанские пограничники задержали контрабандный груз ювелирных изделий, общая стоимость которого приблизительно оценивается в 2 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ).

По данным пресс-службы, при проведении пограничного контроля в международном аэропорту в Астане был проведен досмотр двух сумок общим весом 48 килограммов с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана. Багаж прибыл рейсом из Стамбула.

"В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено.. 11,786 тысячи ювелирных изделий, предположительно из драгоценного металла (32 килограмма металла желтого цвета и 16 килограммов металла серого цвета). Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 миллиона долларов США", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.