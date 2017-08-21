В Казахстане задержали контрабандный груз ювелирных изделий из Турции

АЛМА-АТА, 21 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанские пограничники задержали контрабандный груз ювелирных изделий, общая стоимость которого приблизительно оценивается в 2 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ).
"В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено.. 11,786 тысячи ювелирных изделий, предположительно из драгоценного металла (32 килограмма металла желтого цвета и 16 килограммов металла серого цвета). Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 миллиона долларов США", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.