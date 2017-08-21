В Эдинбурге найденный подозрительный предмет оказался забытой вещью

Вид на одну из улиц Эдинбурга. Архивное фото

Вид на одну из улиц Эдинбурга. Архивное фото

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подозрительный предмет, из-за которого британская полиция оцепила участок улицы вокруг кинотеатра в Эдинбурге, оказался забытой вещью, сообщает издание Scottish Sun со ссылкой на полицию.

Ранее в воскресенье сообщалось, что британская полиция оцепила участок улицы в Эдинбурге после обнаружения подозрительного предмета. Полиция начала расследование.

"Это была забытая собственность, подтверждено, что она не является подозрительной", — сообщила представитель полиции. Отмечается, что предмет был проверен экспертами.