В Эдинбурге найденный подозрительный предмет оказался забытой вещью

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подозрительный предмет, из-за которого британская полиция оцепила участок улицы вокруг кинотеатра в Эдинбурге, оказался забытой вещью, сообщает издание Scottish Sun со ссылкой на полицию.
Ранее в воскресенье сообщалось, что британская полиция оцепила участок улицы в Эдинбурге после обнаружения подозрительного предмета. Полиция начала расследование.
"Это была забытая собственность, подтверждено, что она не является подозрительной", — сообщила представитель полиции. Отмечается, что предмет был проверен экспертами.
Suspicious package discovered near Omni centre in #Edinburgh. Police and fire brigade at the scene. pic.twitter.com/orgjAkXGbe— Pete Humphreys (@pete_humphreys) 20 августа 2017 г.