В Квебеке запретили проведение демонстрации ультраправых

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция канадского Квебека запретила проводить ранее согласованную с властями акцию протеста ультраправых после того, как них напали антифашисты, сообщает телеканал CTV.

По данным телеканала, демонстрация против нелегальной иммиграции была организована группой ультраправых Meute. Группа утверждает, что не является расистской и антиисламской и выступает против незаконного пересечения границ.

Группа антифашистов напала на акцию протеста, кидала фейерверки, бутылки, стулья и мусор в демонстрантов и стражей порядка. После этого ультраправые направились к правительственному зданию.

После нападения полиция запретила ультраправым проводить демонстрацию. Отмечается, что в результате беспорядков один человек был задержан.