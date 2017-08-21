В Квебеке запретили проведение демонстрации ультраправых

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция канадского Квебека запретила проводить ранее согласованную с властями акцию протеста ультраправых после того, как них напали антифашисты, сообщает телеканал CTV.
Группа антифашистов напала на акцию протеста, кидала фейерверки, бутылки, стулья и мусор в демонстрантов и стражей порядка. После этого ультраправые направились к правительственному зданию.
После нападения полиция запретила ультраправым проводить демонстрацию. Отмечается, что в результате беспорядков один человек был задержан.