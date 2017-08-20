Власти французской коммуны переселят 250 жильцов сгоревшего дома

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти французской коммуны Гриньи переселят 250 человек из-за пожара в квартирном доме, пишет газета Parisien.

Grigny: les pompiers luttent contre un feu d’appartements à Grigny 2 https://t.co/rfC2aaswVn — Le Parisien (@le_Parisien) 20 августа 2017 г.

​Инцидент произошел в воскресенье, днем огонь охватил несколько квартир. Несколько десятков пожарных задействовано в борьбе с этим мощным пожаром. По данным издания, городские службы должны будут переселить 250 жильцов.

По словам очевидцев, до того как появились признаки пожара, были слышны звуки взрывов. Порядка 12 человек, включая двух пожарных, почувствовали недомогание из-за дыма.

​Гриньи — коммуна во французском департаменте Эсон, она находится примерно в 30 километрах к югу от Парижа.