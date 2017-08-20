Конгрессмен: оснований для применения поправки об отстранении Трампа нет

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Старший демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил в воскресенье о том, что не видит оснований для применения поправки к конституции по прекращению полномочий президента Дональда Трампа.

В эфире телекомпании CNN ведущий попросил его прокомментировать заявление одного из законодателей-демократов о якобы имеющихся у Трампа "психических расстройствах" и необходимости применить 25-ю поправку к конституции США, согласно которой при досрочном прекращении полномочий президента главой государства становится вице-президент.

"Я не думаю, что мы сейчас должны думать о 25-й поправке. Она касается физической невозможности осуществлять полномочия или серьезного психического заболевания. Полагаю, нам до этого далеко даже при условии того, что многие из нас считают поведение президента серьезной проблемой", — сказал Шифф.

При этом он выразил уверенность в том, что "нужно ввести жесткие ограничения для деятельности этого президента".

Конгрессмен отметил, что "в широких кругах есть согласие относительно того, что у президента серьезные трудности с тем, как справляться с давлением, которое нужно выдерживать на этой работе".

"Я думаю, поэтому необходимо, чтобы президента в Белом доме окружали самые лучшие специалисты", — сказал он.

Трампа критиковали его политические противники и некоторые однопартийцы-республиканцы за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвилле на прошлых выходных, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми. Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон. Трамп также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам Трампа, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями.