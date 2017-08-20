На севере Португалии упал пожарный вертолет

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вертолет компании Everjets, принимавший участие в тушении природных пожаров в Португалии, потерпел крушение на севере страны, пилот погиб, сообщает новостной портал Portugal Resident со ссылкой на местное ТВ.

Инцидент произошел около 12.30 по местному времени (14.30 мск) в районе поселка Каштру-Дайри. Как сообщает телеканал CMTV, вертолет задел линии электропередач. По предварительным данным, на борту вертолета находился только пилот. Сейчас власти проводят поисковую операцию, которая осложняется тем, что в районе происшествия продолжают бушевать пожары. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

С минувшей среды из-за пожаров в Португалии пострадали 55 человек. В стране остаются активными около 150 очагов. В настоящее время с огнем борются более трех тысяч пожарных, 30 вертолетов и самолетов, в том числе из соседней Испании. В подавляющем большинстве случаев — речь идет о 90% пожаров — возгорания были спровоцированы "деятельностью человека", информировала Гражданская защита.

Firefighting helicopter explodes, killing pilot https://t.co/FryXYtBhqn — portugal resident (@portugalpress) 20 августа 2017 г.

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