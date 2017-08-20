Полиция допросила подозреваемого в нападении в Турку

СТОКГОЛЬМ, 20 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция допросила 18-летнего марокканца, подозреваемого в нападении на людей с ножом в пятницу в Турку, подробности в интересах следствия разглашаться не будут, сообщает управление криминальной полиции на своей странице в Twitter.

"Главный подозреваемый по делу о нападении в Турку был допрошен сегодня. На данный момент мы не будем комментировать содержание допроса", — говорится в сообщении.

Также полиция отмечает, что в понедельник в первой половине дня суд рассмотрит дело о заключении подозреваемого под стражу.

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения погибли две жительницы Финляндии: одна на месте, другая в больнице. Восемь человек — шесть женщин и двое мужчин в возрасте от 15 до 67 лет — были ранены, трое из них — граждане Италии, Швеции и Великобритании. Пятеро покинули больницу в субботу. Мотив нападения пока не установлен. Во время задержания в ногу был ранен и подозреваемый — 18-летний марокканец, который, как выяснилось, просил убежища в Финляндии в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в адрес марокканца поступила угроза по телефону, поэтому он находится под дополнительным наблюдением.

Полиция также задержала еще пять марокканцев, один из них находится в международном розыске. Четверо уже допрошены. Кроме того, следователи продолжают опрос очевидцев.

В субботу полиция сообщила, что нападение расследуется как теракт. Полиция безопасности Финляндии после атаки оставила уровень опасности на прежнем уровне — на втором из четырех.

В воскресенье в Финляндии состоялась мемориальная церемония в память погибших при нападении в Турку. Правительство и президент Финляндии осудили атаку и выразили соболезнования пострадавшим, родным и близким жертв.