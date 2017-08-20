МИД Украины подтвердил гибель альпиниста во французских Альпах

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о гибели украинского альпиниста на горе Монблан во Франции, передает украинское информагентство УНН.

В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местную службу спасения сообщило, что украинский альпинист был обнаружен мертвым на горе Монблан во французских Альпах.

По данным агентства, 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы в пятницу. В ночь на субботу его застигла буря. Альпинист связался со спасателями, однако они не смогли добраться до него из-за плохих погодных условий.

"Компетентные органы Франции подтвердили факт гибели во время восхождения на гору Монблан украинского альпиниста. Детали по этому трагическому случаю ожидаются в понедельник", — сказал официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.