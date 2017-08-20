В ДНР полагают, что огонь по расчету МЧС в Донецке велся целенаправленно

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики предполагают, что огонь по расчету МЧС в Донецке велся целенаправленно с позиций добровольческого батальона "Донбасс-Украина".

Ранее в пресс-службе МЧС ДНР сообщили о гибели одного спасателя и ранении еще двух в результате обстрела из гранатомета АГС во время тушения пожара в Петровском районе Донецка.

"Учитывая характеристики гранатомета АГС, можно предположить, что огонь по спасателям велся намеренно и прицельно. По предварительным данным, обстрел велся из района населенного пункта Марьинка (населенный пункт на окраине Донецка, находящийся под контролем ВСУ — ред.) с позиций добровольческого батальона "Донбасс-Украина", — сообщил РИА Новости представитель оперативного командования.