В ЛНР после обстрела со стороны силовиков загорелись два жилых дома

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (136)

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Два жилых дома загорелись в поселке Калиново в самопровозглашенной Луганской народной республике после обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 15:35 (мск) в результате минометного обстрела ВСУ населенного пункта Калиново произошло возгорание жилых домов по двум адресам. Дома продолжают гореть, на место выехал наряд МЧС", — сообщил собеседник агентства.

По данным Народной милиции, огонь велся со стороны подконтрольной ВСУ Новозвановки. На данный момент обстрел продолжается, сотрудники МЧС не могут попасть к месту происшествия.