В ЛНР утверждают, что солдаты ВСУ платят, чтобы не попасть на передовую

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты вынуждены платить деньги, чтобы их не отправляли к линии соприкосновения в Донбассе.
Он уточнил, что задержанный требовал от подчиненных деньги и за предоставление отпусков.
"В случае отказа платить он отправлял их на передовую. Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тысяч гривен (около 2,4 тысячи долларов — ред.)", — сообщил Марочко.
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