В ЛНР утверждают, что солдаты ВСУ платят, чтобы не попасть на передовую

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты вынуждены платить деньги, чтобы их не отправляли к линии соприкосновения в Донбассе.

"Оперативниками национальной полиции Украины был задержан командир роты одной из воинских частей Луганской области, который требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую", — рассказал Марочко на брифинге.

Он уточнил, что задержанный требовал от подчиненных деньги и за предоставление отпусков.

"В случае отказа платить он отправлял их на передовую. Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тысяч гривен (около 2,4 тысячи долларов — ред.)", — сообщил Марочко.

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