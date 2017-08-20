После теракта в Турку в больнице находятся четверо человек

СТОКГОЛЬМ, 20 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Четыре человека, получивших ранения при террористической атаке в пятницу в финском Турку, по-прежнему находятся в больнице: среди них трое пострадавших и раненый в ногу подозреваемый в нападении 18-летний марокканец, сообщает финская радиокомпания Yle.

"В отделении интенсивной терапии находятся как жертвы, так и подозреваемый. В общей сложности в отделении интенсивной терапии находятся три человека, и еще один человек находится в больнице, он будет выписан к вечеру", — сказала Yle одна из руководителей местного отдела здравоохранения Леена Сетеля.

Собеседница радиокомпании также подтвердила, что в адрес подозреваемого в субботу вечером поступила угроза, и поэтому он находится под дополнительным наблюдением.

"Такой телефонный звонок поступил вечером. Мы заявили в полицию", — пояснила она.

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Подозреваемый, раненный полицейскими во время задержания, гражданин Марокко, просил убежища в Финляндии в 2016 году. В результате нападения погибли две жительницы Финляндии. Одна из них скончалась на месте, другая — в больнице. Пятеро из пострадавших покинули больницу в субботу. Среди получивших ранения люди в возрасте от 15 до 67 лет — шесть женщин и двое мужчин. Из них трое — из Италии, Швеции и Великобритании. Мотив нападения пока не установлен.

Находящийся в больнице 18-летний молодой человек является главным подозреваемым в нападении. Полиция также задержала пять других марокканцев, один из них находится в международном розыске.

В субботу полиция также сообщила, что нападение расследуется как теракт. Полиция безопасности Финляндии после атаки оставила уровень опасности на прежнем уровне — на втором из четырех.

В воскресенье в Финляндии состоялась мемориальная церемония в память жертв в Турку.