После теракта в Турку в больнице находятся четверо человек

СТОКГОЛЬМ, 20 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Четыре человека, получивших ранения при террористической атаке в пятницу в финском Турку, по-прежнему находятся в больнице: среди них трое пострадавших и раненый в ногу подозреваемый в нападении 18-летний марокканец, сообщает финская радиокомпания Yle.
Собеседница радиокомпании также подтвердила, что в адрес подозреваемого в субботу вечером поступила угроза, и поэтому он находится под дополнительным наблюдением.
"Такой телефонный звонок поступил вечером. Мы заявили в полицию", — пояснила она.
В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Подозреваемый, раненный полицейскими во время задержания, гражданин Марокко, просил убежища в Финляндии в 2016 году. В результате нападения погибли две жительницы Финляндии. Одна из них скончалась на месте, другая — в больнице. Пятеро из пострадавших покинули больницу в субботу. Среди получивших ранения люди в возрасте от 15 до 67 лет — шесть женщин и двое мужчин. Из них трое — из Италии, Швеции и Великобритании. Мотив нападения пока не установлен.
В субботу полиция также сообщила, что нападение расследуется как теракт. Полиция безопасности Финляндии после атаки оставила уровень опасности на прежнем уровне — на втором из четырех.
В воскресенье в Финляндии состоялась мемориальная церемония в память жертв в Турку.