СМИ: в Британии знали о слежке ФБР за экспертом, остановившим WannaCry

Сотрудники корейского агентства по интернет-безопасности в Сеуле наблюдает за распространением вируса WannaCry. Архивное фото

Сотрудники корейского агентства по интернет-безопасности в Сеуле наблюдает за распространением вируса WannaCry. Архивное фото

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Британский Центр правительственной связи (GCHQ) был курсе расследования американского ФБР в отношении Маркуса Хатчинса, остановившего глобальную кибератаку вируса WannaCry, до его отъезда в США, пишет издание Sunday Times.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена. Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лас-Вегасе.

По словам источников газеты, британские спецслужбы знали о грядущем задержании, но не стали останавливать Хатчинса, так как его отъезд давал удобную возможность избавиться от "головной боли из-за экстрадиции".

Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам. По данным властей США, расследование началось еще до атаки вируса WannaCry и никак не связано с этой кибератакой. Сам Хатчинс не признает себя виновным.

МИД Великобритании заявил, что оказывает поддержку соотечественнику и находится в контакте с властями в Лас-Вегасе. Британский Национальный центр кибербезопасности также заявил, что он в курсе сложившейся ситуации.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.