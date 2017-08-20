Французский эксперт заявил о "нарастающей угрозе" терроризма

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Национального центра по борьбе с терроризмом Пьер де Буске де Флорьян заявил, что сейчас общество столкнулось с нарастающей угрозой терроризма.

"В настоящее время мы имеем дело с нарастающей угрозой и с очень широким спектром атак — от наиболее простых до наиболее изощренных", — сказал он в интервью газете Journal du Dimanche

Эксперт полагает, явление подобных "неизбирательных" атак в Европе подкрепляется военными поражениями террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии. По его словам, в районе проведения операций в Сирии ИГ находится в бедственном положении.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.