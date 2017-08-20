Прокуратура завела дело о жестком обращении с заключенными в одесском СИЗО

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Прокуратура Одесской области завела уголовное дело по фактам жестокого обращения с заключенными в одесском СИЗО, которые были обнаружены в ходе проверки после убийства в этом заведении, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Одесской области.
В воскресенье прокуратура сообщает, накануне сотрудниками прокуратуры Одесской области при участии представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области выявлены факты жестокого, бесчеловечного обращения с теми, кто содержится в данном СИЗО.
"По результатам проведенной проверки начато расследование в уголовном производстве по части второй статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, которые оскорбляют личную гордость потерпевшего)", — говорится в сообщении на сайт прокуратуры области. Следственные действия продолжаются.