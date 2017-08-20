Украинские полицейские взрывотехники провели учения с агентами ФБР

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Взрывотехники и бойцы спецподразделения Национальной полиции Украины КОРД провели совместные учения с участием агентов ФБР, сообщается в воскресенье на сайте Национальной полиции Украины.

"Почти 40 украинских полицейских обменивались с американскими коллегами опытом проведения осмотра места происшествия после взрыва в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Эти учения являются первыми, которые были проведены на базе Учебного центра взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе", — говорится в сообщении.

По данным полиции, учения прошли во Львовской области в новом Учебном центре взрывотехнической службы Национальной полиции Украины, в них приняли участие 27 взрывотехников из всей Украины и десять работники спецподразделения КОРД.

Также в этих учениях участвовали представители аналитического центра из террористических взрывных устройств ФБР Соединенных Штатов Америки (ТЕDAC). Курс предусматривал обмен опытом между украинскими специалистами и их американскими коллегами в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам.

Сообщается, что в ходе учений в четыре автомобиля были заложены самодельные взрывные устройства разного типа и мощности. Кроме этого, было применено так называемое "вторичное минирование", в ходе которого перед взрывотхниками стояло задание найти и обезвредить это устройство, оградив место события. После этого полицейские должны были провести качественный и всесторонний обзор места взрыва, отчитаться об устройствах, которые взорвались, их мощности, принципе действия и составных частях.