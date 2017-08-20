Украинская полиция нашла угнанный служебный Lexus

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Полиция нашла служебный автомобиль, который был угнан под Киевом, и задержала похитителей, говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook в воскресенье.

Ранее украинские СМИ писали, что 11 августа был угнан служебный автомобиль МВД Lexus GX, впоследствии в полиции подтвердили эту информацию.

"Под Киевом оперативники департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и работники главного управления Национальной полиции в Киевской области нашли ранее похищенное полицейское авто и задержали группу из пяти похитителей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что похитители прятались в Обуховском районе Киевской области.