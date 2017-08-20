Полиция отпустила знакомого подозреваемого в атаке на военных под Парижем

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Архивное фото

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Архивное фото

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы южного французского города Марсель отпустили задержанного в среду знакомого мужчины, подозреваемого в нападении на военных в парижском пригороде в начале августа, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на судебный источник.

Ранее сообщалось, что, по предположению полиции, мужчина каким-то образом был связан с квартирой, где жил подозреваемый.

По данным радиостанции, мужчине не было предъявлено никаких обвинений, он был отпущен вечером в пятницу.

Утром 9 августа автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет.

Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений, в том числе — в позвоночник, и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских.

Позже сообщалось, что нападавшего зовут Аму Банлатреш (Hamou Benlatrèche), ему 37 лет. Он проживал в коммуне Сартрувиль департамента Ивелин. Мужчина не был известен спецслужбам и не был отмечен как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S).

Сразу после задержания подозреваемый был госпитализирован в больницу Лилля, где перенес операцию, а затем в парижскую больницу, где и находится в настоящее время.