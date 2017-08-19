Во Франции на вокзале, где задержали человека, сняли оцепление

ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Полицейское оцепление на вокзале французского города Ним, откуда ранее были эвакуированы люди, снято, он вскоре вернется к нормальному режиму работы, сообщила полиция департамента Гар.

First photo emerges of Nimes police searching for heavily armed suspects. No shooting occurred; one arrested. pic.twitter.com/GP770dmpx4 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 19 августа 2017 г.

"Окончание подозрений: ситуация на вокзале Нима в ближайшее время вернется к нормальной", — говорится в сообщении полиции департамента в Twitter.

Ранее в субботу стало известно, что полиция срочно эвакуировала здание вокзала после получения известия о возможном присутствии одного или нескольких вооруженных людей. Впоследствии один человек был задержан, в отношении него проводятся проверки. Сообщалось, что при себе у него мог быть муляж оружия.