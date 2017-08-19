Во Франции после эвакуации вокзала задержали человека

ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Один человек задержан на вокзале в городе Ним на юге Франции, передает газета Midi Libre.

По информации издания, у задержанного мужчины при себе мог быть муляж оружия.

Ранее в субботу стало известно, что полиция срочно эвакуировала здание вокзала после получения известия о возможном присутствии одного или нескольких вооруженных людей.

Вместе с тем префектура полиции департамента Гар в своем аккаунте в Twitter опровергает сведения некоторых СМИ о том, что на вокзале произошла стрельба. В сообщении также отмечается, что в отношении человека, вызвавшего подозрения, проводится проверка.

В субботу Ниме стартовал первый этап велогонки "Вуэльта".

First photo emerges of Nimes police searching for heavily armed suspects. No shooting occurred; one arrested. pic.twitter.com/GP770dmpx4 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 19 августа 2017 г.

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