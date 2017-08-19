Во Флориде полиция задержала подозреваемого в стрельбе по полицейским

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским в американском штате Флорида, сообщил глава полицейского управления города Киссимми Джефф О'Делл.

Инцидент в городе, расположенном неподалеку от Disney World и ряда других развлекательных парков, произошел в пятницу поздно вечером. В результате один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения.

"Подозреваемый был задержан через несколько часов", — сказал О'Делл.

Он отметил, что у подозреваемого — 45-летнего бывшего морского пехотинца Эверетта Миллера — были найдены автоматический пистолет и револьвер. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, в ближайшее время ему могут предъявить новые обвинения. Мотивы его действий пока неизвестны.

Ранее СМИ сообщали об аресте трех подозреваемых, однако полиция опровергла эту информацию.

Также в пятницу два других полицейских были ранены во время вызова в дом, где была слышна стрельба, в городе Джексонвилл на севере Флориды.