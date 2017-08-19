Полиция в Бостоне встала живым щитом между участниками акций протеста

БОСТОН, 19 авг — РИА Новости. Полиция в американском городе Бостон (штат Массачусетс) в субботу встала живым щитом между участниками двух акций протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Блюстители порядка вынуждены были пойти на это после того, как ряд участников акции в защиту свободы слова прибыли к месту проведения своего митинга и были встречены враждебными лозунгами со стороны участников другой манифестации.

Just a small sample of those fighting on the side of peace, equality and justice today at #FightSupremacy in Boston. #bostonresist #BLM pic.twitter.com/E2Hh1cZvNk — Madison Roberts (@madisonjroberts) 19 августа 2017 г.

Участники митинга "Свобода слова", который должен начаться в ближайшее время, выражают уверенность в том, что все американцы, вне зависимости от их взглядов, имеют право свободно выражать свои мысли. Они заявили, что никак не связаны с акцией в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния) на прошлой неделе.

First look at the start of the counter protest Fight Supremacy rally beginning in Roxbury and heading to Boston Common. Thousands here #wcvb pic.twitter.com/sDg5vfteQS — Josh Brogadir (@JoshBrogadirTV) 19 августа 2017 г.

В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.