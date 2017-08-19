Киев надеется, что визит главы Пентагона поможет урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев может повлиять на ситуацию в Донбассе и Крыму, кроме того, могут быть достигнуты определенные договоренности с президентом Украины Петром Порошенко, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

"Думаю, что да", — сказал в четверг Тука в эфире телеканала "112 Украина" в ответ на вопрос, может ли этот визит повлиять на ситуацию в Донбассе и Крыму.

Как пояснил Тука, он исходит из того, "что это не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер".

"Я надеюсь, что это приведет к усилению, с одной стороны, наших вооруженных сил, а с другой стороны, к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые… интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам", — сказал украинский замминистра.

Он отметил, что визит Мэттиса в Киев имеет политический характер, и принятия скорых решений по украинскому вопросу после его встречи с Порошенко ожидать не следует, в том числе и в вопросе предоставления летального оружия.

"Я не думаю, что этот визит приведет завтра к конкретным действиям. Будут достигнуты определенные договоренности, возможно, они будут воплощены в жизнь со временем. Я думаю, будет обсуждаться общее видение будущего вектора развития", — отметил Тука.