Советник Порошенко допустил, что интересы Украины и США могут не совпадать

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Советник президента Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин считает, что национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США сейчас совпадают, но могут измениться.

"Рассчитывая на помощь США, хорошо бы помнить и об еще одном важном аспекте… безусловно, на данный момент национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США совпадают. Однако это не означает, что они будут таковыми постоянно, или что решения, которые будут хороши для внешней политики США, окажутся одинаково хороши и для национальных интересов нашей страны", — говорится в статье Горбулина, опубликованной в украинском издании "Зеркало недели".

По его словам, если США окажет Украине военною помощь, а именно предоставит летальное оборонительное вооружение, это будет, прежде всего, символом того, что "США активно вовлекаются в украинские дела, символом наполнения Хартии о стратегическом партнерстве и знаком европейским странам, что пора уже переходить к активным действиям".

"Сможет ли "перезапустить" американскую политику на украинском направлении Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины — ред.)? Он производит сильное впечатление. То, что у него есть абсолютно четкое и реалистичное понимание происходящего на Украине, — очевидно. То, что он знает, какие шаги должны быть предприняты для решения ситуации, — тоже. Однако нынешняя политическая реальность в США больше напоминает песочницу греческой богини Эриды, чем нетрадиционную модель с политикой "одного голоса". В т.ч. — в вопросах внешней политики", — говорится в статье.