Источник сообщил о возможном визите Лаврова в регион Персидского залива

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров может в августе посетить регион Персидского залива, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Прорабатывается визит министра иностранных дел России в регион Персидского залива, который может состояться до конца месяца", — сказал собеседник агентства.

Этим летом отношения между государствами Персидского залива резко обострились. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и поддержавший их Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с Дохой всякое сообщение, обвинив ее в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

Лавров ранее заявлял, что Россия находится в контакте практически со всеми сторонами этого кризиса и заинтересована в его преодолении. Кроме того, по его словам, РФ готова выступить посредником, если "все стороны сочтут, что Россия может также сделать что-то полезное".