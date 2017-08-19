"Красный крест" отказался от аренды принадлежащего Трампу клуба

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Ряд крупных благотворительных организаций, в том числе "Красный крест", "Армия спасения", American Cancer Society отказываются от проведения мероприятий в принадлежащем президенту США Дональду Трампу гольф-клубе Мар-а-Лаго во Флориде в знак протеста против его оценки событий в Шарлоттсвилле.

Расположенный в Палм Бич (Флорида) принадлежащий Трампу клуб, который он после инаугурации называл "Зимним Белым домом", можно снять в аренду для проведения различных мероприятий. Благотворительные организации ежегодно проводят в нем балы и другие мероприятия для сбора пожертвований.

Как сообщает Washington Post, уже по меньшей мере восемь крупных клиентов отказались от дальнейшей аренды Мар-а-лаго для своих мероприятий. "Красный крест" заявил в пятницу в связи с решением отменить собрание меценатов в резиденции, что принадлежащий президенту клуб "все больше становится источником противоречий и представляет сложность для наших волонтеров, сотрудников и тех, кто нас поддерживает". Ранее в январе мероприятие организации в Мар-а-Лаго собрало массовые протесты.

Уход постоянных крупнейших клиентов может стоить клубу сотен тысяч долларов потерянной прибыли, в среднем проведение мероприятия в нем может обойтись в сумму от 100 до 275 тысяч долларов, сообщают СМИ.

Трампа критиковали его политические противники и некоторые однопартийцы-республиканцы за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвилле на прошлых выходных, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми. Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон.