Губернатор Виргинии запретил протесты у памятника конфедератскому генералу

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Виргинии Терри Макалиф, где в минувшие выходные прошли столкновения между правыми и левыми радикалами, запретил проведение митингов и демонстраций у памятника генералу Роберту Ли в столице штата Ричмонде, соответствующий указ опубликован на сайте губернатора.

В субботу 12 августа ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

"Как следствие этой трагедии несколько групп запросили разрешение на проведение подобных акций у памятника (генералу) Ли в Ричмонде. Федеральные и местные власти должны действовать на опережение этой проблемы, чтобы мы могли обеспечить необходимую юридическую защиту мирных демонстраций, не подвергая риску граждан и их собственность", — заявил губернатор в связи с подписанием указа, временно запрещающего выдачу разрешений и запрещающий демонстрации у памятника генералу Ли до утверждения и введения новых правил.

Губернатор отметил, что указ не нарушает поправку конституции о свободе выражения и является лишь временной мерой для того, чтобы избежать повторения событий в Шарлоттсвилле.

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Согласно тексту указа, действующие правила проведения демонстраций не могут обеспечить безопасность в районе расположения памятника. В соответствии с этими правилами, протестовать у памятника могут до пяти тысяч человек с рассвета до 23 часов. Эти нормы, как говорится в указе, "давно требуют пересмотра".

Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам. Одним из их лидеров был генерал Роберт Ли, который начинал войну на стороне Севера, но затем перешел в стан Юга. Тем не менее он до сих пор почитается в США национальным героем, его именем названы многие улицы в Вашингтоне и окрестностях.