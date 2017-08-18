Парламент Венесуэлы опроверг информацию о роспуске

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы отрицает свой роспуск после заявления учредительного собрания о принятии на себя законодательных полномочий.

"Национальная ассамблея и депутаты не признают и не принимают роспуск (НА — ред.), которого пытается добиться (президент страны Николас) Мадуро посредством создания учредительного собрания… Завтра в 10.00 собираемся на сессии во Дворце федерации", — говорится в заявлении парламента, размещенном в микроблоге Twitter.

Представители парламента также назвали действия учредительного собрания "нелегальными и противоречащими конституции" и заявили, что не допустят "роспуска законодательной власти".

Ранее сообщалось, что учредительное собрание Венесуэлы объявило, что примет на себя законодательные полномочия подконтрольного оппозиции конгресса страны.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.