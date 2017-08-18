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В мире

В Каталонии в доме, где произошел взрыв, нашли 106 баллонов с газом

Сюжет:
Серия терактов в Испании (247)
21:0018.08.2017
(обновлено: 21:08 18.08.2017)
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© AFP 2017 / Josep LagoИспанская полиция после теракта. 17 августа 2017Испанская полиция после теракта. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция Каталонии обнаружила 106 баллонов с бутаном в доме в Альканаре, где произошел взрыв, сообщает каталанский телеканал TV3.

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Последствия взрыва, который уничтожил дом в каталонской Альканаре

 

В доме в муниципалитете Альканар (провинция Таррагона) в среду поздно вечером прогремел взрыв, погиб один человек, второй находившийся в здании получил тяжелое ранение. Пострадали также несколько жителей близлежащих домов. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы с использованием газовых баллонов. В четверг, когда сотрудники правоохранительных органов и пожарные начали разбирать завалы, прогремел второй взрыв, шесть человек пострадали.

Власти предполагают, что дом в Альканаре был основным местом подготовки терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Теракт на Рамбле: трагедия в Барселоне глазами очевидцев

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате этих терактов погибли 15 человек, 130 пострадали, 65 находятся в больницах.

К настоящему моменту полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к терактам. Еще одного разыскивает полиция. По сообщениям СМИ, это 17-летний Мусса Укабир, брат одного из задержанных.

* Запрещенная в России террористическая организация

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Теракты в Испании
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Испании

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