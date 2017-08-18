ФРГ обвинила Эрдогана во "вмешательстве" за призыв не голосовать за Меркель

БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал "грубым вмешательством в предвыборную кампанию" призыв турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к выходцам из Турции не голосовать за канцлера Ангелу Меркель на выборах в немецкий бундестаг.
"Это грубое вмешательство в предвыборную кампанию в Германии показывает, что Эрдоган хочет стравить людей в Германии. Это единственное в своем роде вмешательство в суверенитет нашей страны. Я призываю всех людей в Германии твердо противостоять этой попытке к подстрекательству", — заявил Габриэль, слова которого цитирует рассылка германского МИД.
Он обратился к гражданам Германии турецкого происхождения с просьбой "принять участие в выборах в бундестаг и выбрать демократическую партию".
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт призвал Эрдогана отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела страны. Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.