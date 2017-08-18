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В мире

Лидер демократов поддержала резолюцию с осуждением Трампа

Сюжет:
Ситуация в Виргинии после беспорядков (69)
20:2618.08.2017
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси. Архивное фотоНэнси Пелоси. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси поддержала резолюцию с осуждением президента Дональда Трампа за реакцию на события в Шарлоттсвилле, сообщило издание Politico.

"Отвратительные действия президента по защите сторонников "превосходства белой расы" требуют, чтобы конгресс предпринял действия по защите американских ценностей. Каждый день президент дает нам все больше свидетельств в пользу того, что подобное порицание необходимо", — добавила Пелоси.

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Дональд Трамп: испытание конфедератами
Демократы во главе с Пелоси составляют меньшинство в палате представителей, так что любые претензии конгресса к Трампу не пройдут без позволения его однопартийцев-республиканцев.

Процедура порицания президента конгрессом применяется редко: например, в 1990-е годы республиканцы безуспешно пытались осудить президента Билла Клинтона за скандал с супружеской изменой. Порицание конгрессом не связано с импичментом и не несет непосредственных последствий для главы государства.

Трампа критиковали его политические противники и некоторые однопартийцы-республиканцы за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвилле на прошлых выходных, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми. Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон. Трамп также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам Трампа, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями.

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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(SU)
А та черная старуха была покрасивей.
20:34
18.08.2017
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