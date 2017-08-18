Лидер демократов поддержала резолюцию с осуждением Трампа

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси поддержала резолюцию с осуждением президента Дональда Трампа за реакцию на события в Шарлоттсвилле, сообщило издание Politico.

"Отвратительные действия президента по защите сторонников "превосходства белой расы" требуют, чтобы конгресс предпринял действия по защите американских ценностей. Каждый день президент дает нам все больше свидетельств в пользу того, что подобное порицание необходимо", — добавила Пелоси.

Демократы во главе с Пелоси составляют меньшинство в палате представителей, так что любые претензии конгресса к Трампу не пройдут без позволения его однопартийцев-республиканцев.

Процедура порицания президента конгрессом применяется редко: например, в 1990-е годы республиканцы безуспешно пытались осудить президента Билла Клинтона за скандал с супружеской изменой. Порицание конгрессом не связано с импичментом и не несет непосредственных последствий для главы государства.

Трампа критиковали его политические противники и некоторые однопартийцы-республиканцы за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвилле на прошлых выходных, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми. Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон. Трамп также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам Трампа, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями.