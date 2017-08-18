Учредительное собрание Венесуэлы приняло на себя законодательные функции

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Учредительное собрание Венесуэлы объявило, что примет на себя законодательные полномочия подконтрольного оппозиции конгресса страны, передает агентство Рейтер.

Учредительное собрание, ставшее новым руководящим органом страны, в пятницу единогласно проголосовало за предоставление ему права самостоятельно принимать законы, что ранее находилось в исключительном ведении парламента.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.