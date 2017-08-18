Визит главы Пентагона на Украину состоится 24 августа

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа, в День независимости Украины, сообщило посольство Украины в США в пятницу.

"Двадцать четвертого августа состоится визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину", — говорится в сообщении посольства Украины в Facebook . В этот день Украина отмечает День независимости страны, запланирован военный парад.

Ранее министр обороны Украины сообщал, что в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи участвовали в военной операции в Донбассе. Также в параде будут участвовать десять подразделений из разных стран мира, в том числе США и Великобритании. Ожидается участие 11 министров обороны.

Свое участие в военном параде подтвердили министры обороны Польши и Грузии.