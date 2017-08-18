Пентагон: повышение статуса киберкомандования в США не связано с "делом РФ"

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа повысить статус Киберкомандования США не связано с расследованием о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году, заявил помощник министра обороны Кеннет Рапуано.

"Это изменение (статуса – ред.) не является ответом на какой-либо отдельный инцидент", — заявил Рапуано на брифинге, отвечая на вопрос, сможет ли изменение статуса Киберкомандования предотвратить "взлом Россией американских выборов".

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил в заявлении, что решил преобразовать Киберкомандование США в отдельную полноценную структуру из подразделения Стратегического командования. Преобразование позволит упростить систему командования в данной области. Кроме того, это поможет обеспечить адекватное финансирование киберопераций конгрессом, считает президент.

Киберкомандование США было сформировано в 2009 году при президенте Бараке Обаме. Формально являясь подразделением Стратегического командования, оно также де-факто входит в структуру АНБ — наиболее влиятельной разведслужбы США. Глава АНБ по традиции также возглавляет Киберкомандование. По словам Трампа, министр обороны США также рассматривает дальнейшие шаги по повышению статуса Киберкомандования, которое на данный момент будет входить в структуру Агентства национальной безопасности.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.