Тиллерсон осудил расизм, "противоречащий американским ценностям"

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осуждает расизм, который, по его мнению, противоречит ценностям Америки.

"Мы все знаем, что ненависть – это не американская ценность. Мы уважаем, защищаем и охраняем свободу слова… Мы осуждаем расизм и нетерпимость в любой форме. Расизм – это зло, он аморален по отношению к американским ценностям, американской идее", — сказал Тиллерсон, выступая перед студентами в Вашингтоне.

Он также призвал общество к примирению на основе взаимоуважения, "независимо от цвета кожи, национальности, религиозных или политических взглядов".

Комментарии последовали на фоне событий в Шарлоттсвилле, где в субботу произошли столкновения между ультраправыми и левыми. В результате погиб один человек, десятки пострадали. Столкновения начались из-за решения местных властей перенести памятник генералу конфедератов Роберту Ли, которого чтят ультраправые. Позднее в ряде штатов США прошли аналогичные акции по сносу памятников конфедератам.

Президент США Дональд Трамп оказался под огнем критики из-за его комментариев о событиях в Шарлоттсвилле. Сперва он заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон". Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения в Шарлоттсвилле на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали еще во время предвыборной кампании.