Чехии не угрожают теракты, подобные барселонскому, заявил премьер Соботка

ПРАГА, 18 авг — РИА Новости, Александр Куранов. В настоящее время теракты, подобные тому, что произошел в четверг в Барселоне, Чехии не грозят, поэтому нет повода для усиления мер безопасности, заявил в пятницу журналистам премьер Богуслав Соботка.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

"Согласно информации, полученной мною сегодня от руководителей МВД и спецслужб, Чехии сейчас не угрожают никакие террористические нападения, подобные тому, что произошло в четверг в Барселоне", — сказал Соботка.

По словам премьера, нет никаких данных и о том, что существует какая-либо связь между событиями в Испании и ситуацией в Чехии, поэтому в введении дополнительных мер безопасности нет смысла.

Соботка напомнил журналистам, что все ведущие политики республики выразили соболезнования своим испанским коллегам и всему испанскому народу в связи с жертвами атаки в Барселоне. В знак солидарности с народом Испании в пятницу вечером в цветах флага этой страны будет подсвечена обзорная башня на холме Петршин, которая видна со всех концов Праги.

*Запрещенная в России террористическая организация

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>



