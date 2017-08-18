Под Киевом семейная пара пострадала из-за взрыва в туалете

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Супружеская пара пострадала в результате взрыва в селе Мирное Киевской области: в туалете своего домовладения они нашли хлебницу и попытались ее открыть, а она вдруг взорвалась, сообщила пресс-служба полиции Киевской области в пятницу.

Согласно сообщению правоохранителей, мужчина с женой в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу. Во время ее открытия и сработало заложенное взрывное устройство. Это произошло в четверг.

"Мужчину доставили в больницу, девушка от госпитализации отказалась. К счастью, их жизни ничего не угрожает", – сообщает управление полиции в области в Facebook.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Остатки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу. Следователями открыто уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.