Опрос: 64% республиканцев одобряют слова Трампа о событиях в Шарлоттсвилле

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Большинство американцев-республиканцев согласны с предложенной президентом Дональдом Трампом оценкой столкновений сторонников и противников ультраправых в Шарлоттсвилле, согласно которой ответственность за инцидент несут "обе стороны", такие результаты показал опрос компании SurveyMonkey.

Согласно исследованию, с мнением президента согласны 64% республиканцев. Винить в ситуации только ультраправых склонны лишь 18% сторонников партии.

Демократы, напротив, чаще возлагают ответственность на радикалов (66%), а не на обе стороны (24%).

В целом американцы разделились во мнениях почти поровну: 46% считают ответственными ультраправых, 40% — и ту, и другую сторону.

Онлайн-опрос проводился в четверг при участии более двух тысяч респондентов.

Трампа критиковали его политические противники и некоторые однопартийцы-республиканцы за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвиле на прошлых выходных, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми. Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон. Трамп также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам Трампа, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями.