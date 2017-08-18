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В мире

В МИД РФ считают провальной антинаркотическую кампанию США в Афганистане

16:3218.08.2017
(обновлено: 16:54 18.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Антинаркотическая кампания США в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 8,5 миллиарда долларов, провалена: производство наркотиков в этой стране бьет рекорды, говорится в комментарии Департамента информации и печати российского МИД.

На месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганистан: амбиции и провалы Вашингтона
Внешнеполитическое ведомство России констатирует, что положение в Афганистане в сфере наркотиков продолжает ухудшаться. Согласно экспертным оценкам, в 2017 году ожидается резкий рост объемов наркопроизводства. При этом площади наркопосевов в стране уже превысили прошлогодние показатели, а около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака, отмечают в МИД России.

"Считаем актуальной рекомендацию Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко американскому руководству о необходимости выработки антинаркотической стратегии США в ИРА. Информация Джона Сопко о потраченных Вашингтоном на антинаркотическую кампанию в Афганистане 8,5 миллиарда долларов прямо указывает на ее провал: наркопроизводство в ИРА бьет рекорды, а страна остается крупнейшим в мире производителем и экспортером опия", — сказано в комментарии российского МИД.

Вид города Кабул. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Все проблемы Афганистана связаны с политикой США, считает эксперт
По данным российской стороны, площади наркопосевов в Афганистане превысили прошлогодние показатели, около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака. Все большее количество наркосодержащих препаратов из Афганистана поставляется в Европу через Азербайджан, Армению, Грузию и Украину, отмечают в МИД РФ.

В то же время в Афганистан ежегодно незаконно ввозятся тонны прекурсоров для изготовления наркосодержащих веществ, причем, по информации из афганских источников, в качестве основных поставщиков фигурируют такие страны, как Италия, Франция и Нидерланды, говорится в комментарии МИД РФ

"В связи c этим недоумение вызывает нежелание или неспособность сил США и НАТО, несмотря на их многолетнее присутствие в Афганистане, оказать эффективное содействие правительству ИРА в борьбе с наркопроизводством, которое, как известно, является ключевым источником финансирования терроризма", — сказано в документе.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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vova-s-r
Так Пиндосы и не боролись. А просто прибрали к рукам наркопосевы афгана, поставив там своих людей, да наладили наркорафик через военных. Потеряли 8,5 млрд? Какая наивность... Да они отбили их давно с 1000% прибылью.
16:51
18.08.2017
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Klenowiy.klen
Извините не соглашусь.Заявленные,то бишь оициальные цели,да,но не заявленные,а именно их и продвигали-очень даже хорошо осуществили.Наркотики производятся,просто извините за выражение-прут в Россию,косят молодежь и приносят прибыль американским кураторам.А вот наши ,,наркоборцы"в погонах полностью облажались,и многие еще и приторговывали.Стоит просто усилить противодействие наркотрафику в Россию,и всеМ миллионерам из ФСБ и МВД выписать путевку в ,,Белый лебедь".А просто считать-непростительно мало.
16:46
18.08.2017
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aa
В питерской программе "Двое против одного" назвали конкретную цифру. После оккупации Афганистана натой количество производимого мака увеличилось в 300 раз. На кого направлен трафик героина? На нас. Не употребляйте наркотики, друзи! И даже не пробуйте.
16:38
18.08.2017
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