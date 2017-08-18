МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Антинаркотическая кампания США в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 8,5 миллиарда долларов, провалена: производство наркотиков в этой стране бьет рекорды, говорится в комментарии Департамента информации и печати российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство России констатирует, что положение в Афганистане в сфере наркотиков продолжает ухудшаться. Согласно экспертным оценкам, в 2017 году ожидается резкий рост объемов наркопроизводства. При этом площади наркопосевов в стране уже превысили прошлогодние показатели, а около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака, отмечают в МИД России.

"Считаем актуальной рекомендацию Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко американскому руководству о необходимости выработки антинаркотической стратегии США в ИРА. Информация Джона Сопко о потраченных Вашингтоном на антинаркотическую кампанию в Афганистане 8,5 миллиарда долларов прямо указывает на ее провал: наркопроизводство в ИРА бьет рекорды, а страна остается крупнейшим в мире производителем и экспортером опия", — сказано в комментарии российского МИД.

По данным российской стороны, площади наркопосевов в Афганистане превысили прошлогодние показатели, около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака. Все большее количество наркосодержащих препаратов из Афганистана поставляется в Европу через Азербайджан, Армению, Грузию и Украину, отмечают в МИД РФ.

В то же время в Афганистан ежегодно незаконно ввозятся тонны прекурсоров для изготовления наркосодержащих веществ, причем, по информации из афганских источников, в качестве основных поставщиков фигурируют такие страны, как Италия, Франция и Нидерланды, говорится в комментарии МИД РФ

"В связи c этим недоумение вызывает нежелание или неспособность сил США и НАТО, несмотря на их многолетнее присутствие в Афганистане, оказать эффективное содействие правительству ИРА в борьбе с наркопроизводством, которое, как известно, является ключевым источником финансирования терроризма", — сказано в документе.