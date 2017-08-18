Правоохранительные органы США находятся в боевой готовности, заявил Трамп

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что министерство внутренней безопасности США и правоохранительные органы находятся в состоянии боевой готовности, границы страны надежно защищены.

"Министерство внутренней безопасности и правоохранительные органы находятся в состоянии боевой готовности и внимательно отслеживают любые подозрительные происшествия. Наши границы намного сильнее, чем когда-либо до этого", — написал Трамп в своем Twitter.

Homeland Security and law enforcement are on alert & closely watching for any sign of trouble. Our borders are far tougher than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2017 г.

Такое заявление американского президента прозвучало на фоне терактов в Каталонии, а также сообщений об усилении мер безопасности на территории европейских стран в связи с атаками.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России