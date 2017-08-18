Личность водителя, совершившего теракт в Барселоне, пока не установлена

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Полиция пока не установила личность преступника, совершившего наезд на людей в центре Барселоны, сообщил в пятницу глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо.

"На сегодняшний момент водитель, который совершил теракт в Барселоне, не идентифицирован", — сообщил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Траперо также добавил, что ни один из четырех задержанных в связи с терактами в Испании ранее не привлекался к ответственности за преступления. Среди задержанных — трое марокканцев и один испанец, уточнил он. Глава каталонской полиции заявил, что трое были задержаны в Риполе, еще один — в Альканаре.

Траперо добавил, что сейчас расследование сосредоточено на установлении личностей всех причастных к теракту в Барселоне, к взрыву в Альканаре, к теракту в Камбрильсе, а также тех, кто арендовал фургоны. Личности некоторых подозреваемых уже установлены.

Траперо подтвердил, что на пятерых террористах, ликвидированных в Камбрильсе, были жилеты, которые напоминали пояса смертников. Однако по результатам проверки специалисты взрывчатку не обнаружили.

По его словам, правоохранители полагают, что теракт на Рамбле в Барселоне, в Камбрильсе и взрыв в Альканаре, а также оставленные минивэны связаны между собой.

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 130 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Один раненый позже скончался. В ходе перестрелки полиция ликвидировала пятерых террористов. К настоящему моменту полиция задержала четырех подозреваемых.

* Запрещенная в России террористическая организация