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Бывший замминистра экономики Молдавии признал вину в превышении полномочий

16:1418.08.2017
01700
© Фото : Министерство экономики МолдовыЗаместитель министра экономики Валерий Трибой. Архивное фотоЗаместитель министра экономики Валерий Трибой. Архивное фото
© Фото : Министерство экономики Молдовы

КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Бывший замминистра экономики Молдавии Валерий Трибой, подозреваемый в превышении полномочий и нанесении госбюджету ущерба в особо крупных размерах, признал свою вину, заявил в пятницу прокурор Дорин Компан.

Ранее в Минэкономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. В антикоррупционном центре пояснили, что "подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО Moldtelecom, учредитель которого — министерство экономики". По данным ведомства, стоимость недвижимости составляет более 50 тысяч долларов. Затем "подозреваемый сдал здание в аренду сроком на десять лет компании Furnizarea Energiei Electrice Nord".

"Сегодня состоялось заседание суда по делу Валерия Трибоя. Обвиняемый признал вину. Рассмотрение дела идет по специальной процедуре. Провозглашение приговора перенесено на 22 августа", — цитирует Компана агентство Sputnik Молдова.

Полиция Молдавии. Архивное фото
© Flickr / Pieter v Marion
В агентстве продовольственной безопасности Молдавии идут обыски
В начале августа агентство со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщило, что дело Трибоя передано в суд.

По данным следствия, Трибой, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено свыше 200 тысяч долларов. В то же время за указанное имущество предприятие Furnizarea Energiei Electrice Nord, которое отремонтировало здание на собственные деньги, должно было внести арендную плату почти в 2,8 тысячи долларов в год.

Согласно местному законодательству, Трибою грозит штраф или до шести лет тюрьмы — в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение от пяти до десяти лет. Прокуроры настаивают на возмещении ущерба государству в размере около 139 тысяч долларов, если чиновника признают виновным.

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