В МИД Японии подтвердили совместный с США курс на усиление давления на КНДР

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд подтвердили курс на усиление взаимодействия двух стран в ситуации вокруг КНДР, сообщила пресс-служба МИД Японии.

"Относительно ситуации с Северной Кореей, обе стороны пришли к единому мнению об усилении взаимодействия Японии и США, и наряду с этим об усилении нажима (на КНДР) вместе с международным сообществом, о важности строго выполнения резолюций СБ ООН и о продвижении конкретных мер по повышению обороноспособности Японии и США", — говорится в сообщении японского МИД.

На встрече с Абэ Данфорд подчеркнул прочность военного альянса двух стран. Со своей стороны Абэ выразил признательность президенту США Дональду Трампу за обязательство защищать союзников Америки.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась еще больше после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Данфорд также посетил перед Японией Южную Корею и Китай. Результаты этой поездки в СМИ преподносятся как подтверждение всяческих обязательств в декларативной форме. Никаких конкретных подробностей не приводится.